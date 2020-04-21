В Украине готовы продлить карантин до 12 мая

21.04.2020, 22:10, Новости дня

КИЕВ – Правительство Украины на ближайшем заседании рассмотрит решение о продлении карантина до 12 мая. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 21 апреля Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«На ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который и является той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь», – сказал Максим Степанов.

В то же время, по его словам, будет предложено соответствующее смягчение карантинных мероприятий. В частности, планируется разрешить прогулки в парках.

«Эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты во время прогулок, и будут очень четкие критерии выставлены в этом постановлении», – сказал украинский министр здравоохранения.

Действующие условия карантина

С 6 апреля на всей территории Украины до конца карантина украинцы обязаны носить маски или респиратор в общественных местах, передвигаться не более, чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Эти нормы – некоторые из списка новых ограничений в связи для противодействия распространению коронавируса, которые были приняты украинским правительством 3 апреля.

«Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на: пребывание в общественных местах лицами, не достигшими четырнадцати лет, без сопровождения родителей; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости); посещение спортивных и детских площадок», – говорится в постановлении правительства Украины.

Бизнесу нужно помочь выжить

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько считает, что сегодня сложно говорить о реальных тенденциях заболевания коронавирусом в Украине.

«Сложно судить про объективные результаты. Если говорить о количестве тестов, которые провели в Украине и сравнить с тем количеством, которое делается в США, странах Азии и Европы, то мы видим разницу в десятки раз на тысячу населения. И сложно говорить в таких условиях, насколько тесты в Украине отображают масштабы заболевания», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также отмечает информацию о загруженности украинских больниц и количестве летальных случаев.

«На основе этих данных можно сделать предварительный вывод, что эффект от карантина есть – эпидемия не приобрела массового характера. При этом были и перегибы – как в Киеве при въезде всем подряд меряли температуру, не учитывая, какое количество украинцев ранее вернулось из-за рубежа в столицу и были ли среди них заболевшие», – подчеркивает Максим Хилько.

Вместе с тем он считает, что некоторые ослабления в период карантина следует сделать, когда речь идет о выживании граждан.

«Если люди не начнут работать, то им не на что будет жить, особенно, на таких предприятиях, где немного людей в помещениях. Голодная смерть ничем не лучше смерти от коронавируса», – подчеркивает Максим Хилько.

Последующие шаги правительства об усилении или отмене карантина, по его словам, должны учитывать динамику распространения болезни в Украине.

Мнение – карантин до осени 2020 года

Политолог Наталия Белоус напоминает, что в прессе и соцсетях идет дискуссия о возможности продления карантина до осени 2020 года.

«Это связано с тем, что в начале мая может возрасти количество заболеваний на коронавирус. К тому же во время Пасхи и майских праздников повышается активность граждан в общественных местах и соответственно возникает угроза большого количества инфицированных, поэтому верный шаг – ограничивать активность населения на время праздников», – говорит Наталия Белоус корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что сегодня сложно определить такое понятие, как «пик показателей заболевания», поскольку нет ясной картины обо всех заболевших коронавирусом в стране.

«В экономической сфере показатели таковы: из-за коронавируса в Украине временно приостановили свою деятельность 29% компаний, а шесть процентов организаций прекратили свое существование. В дальнейшем еще больше потерь будет иметь малый и средний бизнес. Зато за время карантина приумножат свою прибыль аптеки, супермаркеты, банки, автозаправки, ломбарды, которые сегодня работают», – отмечает Наталия Белоус.

Вместе с тем она считает, что в связи с коронавирусом кардинальные изменения во всех секторах жизни неизбежны, это естественный отбор – и к этому надо быть готовым.

Глазами очевидца

Экономист Алексей Лупоносов рассказывает о том, что в его семье сорок дней назад пневмонией переболела старшая дочь. На тот момент, когда ее вылечили, никто не мог сказать, был это коронавирус или нет.

«На тот момент не было ни тестов, ни возможности определить, что это. Люди со всего города свозились в обычную больницу, потом их отправляли в пульмонологию. Сейчас ситуация изменилась – любое подозрение на ОРВИ, и пациента забирают врачи в специальных костюмах, скорые обрабатываются, и тесты сейчас делают не только "быстрые"», – говорит Алексей Лупоносов корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Он отмечает, что на сегодняшний день власть делает все, чтобы бороться с коронавирусом и он был свидетелем того, что «мероприятия» в данной сфере идут.

«Как человек, который увидел, что коронавирус существует, я пообщался с людьми, которые переболели этой болезнью. Но думая о том, что нужно продлевать карантин, мы видим, что экономика страны находится в таком состоянии, что людям будет тяжело пересидеть коронавирус дома. Даже элементарные вещи, которые помогали раньше зарабатывать деньги, сегодня недоступны. И приходится выбирать между тем, чтобы не заболеть и быть на самоизоляции или сидеть без денег», – подчеркивает Алексей Лупоносов.

Ради экономики, получив опыт борьбы с коронавирусом, по его словам, «нужно уходить» от жестких условий карантина.

«Мы должны установить крайний рубеж, после которого люди должны выходить на работу. Нужно выходить из карантина. Для чего вводился карантин? Чтобы подготовить медицинскую базу. Сегодня она более-менее в стране подготовлена», – считает экономист.

По его словам, украинцы, работавшие раньше за рубежом, сегодня не перечисляют в страну свои доходы, это влияет на развитие экономики, благосостояние граждан.

«Платежи снизились, украинцы не работают в Европе, раньше то, что присылали из-за границы были почти треть ВВП. В селах срывается посевная, а что мы будем есть осенью? Банально люди в городах не могут доехать до работы – не работает общественный транспорт. Если сегодня не запустить экономику, сложно спрогнозировать, какие будут последствия», – подчеркивает он.