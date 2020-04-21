 

Рязанские полицейские сняли клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут»

21.04.2020, 22:09, Разное

Полицейские в Рязани поучаствовали во всероссийском флешмобе #оставайтесь дома. Они смогли снять ролик о самоизоляции на песню группы «Король и Шут» под названием «Лесник».
Перед введением особого режима работники Культурного центра УМВД РФ по Рязанской области проводили подготовку к грядущим конкурсам и командировкам, но в связи с эпидемиологической ситуацией активную деятельность пришлось перенаправить. Однако правоохранители, несмотря на занятость, приняли решение выступить с поддержкой Всемирного творческого челленджа с призывом граждан оставаться дома.

Стражи порядка в качестве основы взяли песню «Короля и Шута». Они придумали текст и обстоятельно раскрыли способы борьбы с теми, кто нарушит ограничительные меры самоизоляции, а также вспомнили о соблюдении мер профилактики, чтобы не допустить расширение инфекции коронавируса. Ролик смонтировали из частей видео, которые в интернет выкладывала оперативная группа, СМИ и волонтеры.



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