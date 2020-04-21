 

“Папина копия”: россияне ахнули от сходства Тимати с сыном

21.04.2020, 22:05, Разное

Модель опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте. Она предложила фолловерам оценить кадры. По словам Анастасии Решетовой, у них с возлюбленным была вечная дилемма: на кого похож их сын Ратмир.

Подписчики сошлись во мнении, что малыш – вылитый рэпер Тимати в детстве. “Папина копия”, – отметил один из них. При этом некоторые заметили, что у мальчика только мамины губы и улыбка. Другие пришли к выводу, что схожесть мальчика со знаменитыми родителями – 50 на 50.

Напомним, ранее рэпер Тимати отправил послание Насте Ивлеевой, в котором резко раскритиковал ее выпуски и эфиры. Певец сравнил звезду интернета с одной весьма эпатажной персоной.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 21 Апр 2020 в 7:58 PDT

Отметим, что рэпер Тимати – не только успешный артист, но и отличный бизнесмен. За 16-летнюю карьеру он сколотил целое состояние. Музыкант является основателем и соучредителем группы компаний Black Star, включающей в себя музыкальный лейбл, магазины одежды, рестораны, барбершопы, тату-салоны и многое другое.



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