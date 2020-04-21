Ученые предупредили о стремительном таянии полюсов

21.04.2020, 22:01, Новости дня

Ученые обеспокоены тем, что в зоне вечной мерзлоты находится третья часть всего мирового побережья. Это может привести к тому, что в ближайшие 10 лет скорость таяния ледников Северного и Южного полюсов может ускориться в несколько раз.

Американские ученые обнаружили, что за последние 5 лет скорость таяния льдов Антарктики ускорилась в три раза. Если за ближайшие десять лет не будут приняты никакие меры, то через 50 лет уровень воды в Мировом океане поднимется на 25 см, а уровень моря возрастет на три метра.

Ученые отмечают, что темпы повышения уровня Мирового океана с каждым годом нестабильны. Спрогнозировать то, как именно он будет повышаться, невозможно.