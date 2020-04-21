Анна Семенович нашла необычный способ поддерживать себя в форме на самоизоляции

21.04.2020, 21:53, Разное

Анна Семенович рассказала, как в самоизоляции не набрать лишний вес. Вокалистка считает, люди на карантине сталкиваются с проблемой чрезмерного употребления пищи.

Анна Семенович понимает, что в период карантина может набрать лишние килограммы. Она придумала интересный способ – прикрепила на дверцу холодильника фотографию из своего клипа на композицию «Хочешь». Во время съемок звезда использовала костюм, визуально добавляющий не меньше 40 килограмм. Певица заявила, когда она смотрит на снимок, то больше не возникает желания поесть.

Фанаты оценили самоиронию Анны Семенович и похвалили, что такой метод точно поможет держать себя в форме. Много подписчиков также советуют артистке заниматься домашними делами и сочинить новую песню.