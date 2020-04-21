 

В Подмосковье домочадцам заразившихся коронавирусом разрешили ходить в магазин

21.04.2020, 21:53, Новости дня

Проживающие вместе с заразившимися новой коронавирусной инфекцией жители Московской области с 22 апреля смогут выходить из дома до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья.

В документе говорится, что люди, совместно проживающие с зараженными коронавирусом нового типа, должны соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Исключением станут случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

В РФ за минувшие сутки подтверждено 5642 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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