Death Stranding Хидео Кодзимы не выйдет на ПК в июне – релиз перенесен на июль

21.04.2020, 21:53, Разное

Из-за пандемии коронавируса почти на 1,5 месяца передвинулась дата релиза очередной игры. На этот раз речь идёт о ПК-версии проекта Хидео Кодзимы – Death Stranding. Впрочем, стоит напомнить, что официальный дебют состоялся еще осенью 2019 года на консоли PS4.

В недавней публикации Twitter-аккаунта Kojima Productions было указано, что студия временно закрывается в связи со вспышкой коронавируса. Таким образом, выпуск Death Stranding на персональные компьютеры перенесется почти на 1,5 месяца – со 2 июня на 14 июля. В заключении разработчики поблагодарили фанатов за проявленное терпение и огромную поддержку.

Примечательно, что в сюжете игры рассказывается о враждебном и изолированном мире, основной связующей силой которого являются «курьеры», и это за считанные недели до начала вспышки недуга. В связи с этим, многие поклонники творчества японского геймдизайнера вновь назвали его «гением».