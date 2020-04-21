Нефть WTI за день подорожала на 124%

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21.04.2020, 21:53, Новости дня

Стоимость майского фьючерса на нефть американской марки WTI в последний день торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 124,07% – до 10,01 доллара за баррель.

Тем временем цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала во вторник на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель. При этом в ходе торговой сессии показатель опускался до 6,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов на бирже ICE опустилась на 24% – до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала минимума с 2001 года, опускаясь до отметки в 17,52 доллара за баррель.

На предыдущей торговой сессии показатель впервые в истории стал отрицательным, рухнув по итогам торгов понедельника на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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