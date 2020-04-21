 

Полиция открыла производство из-за незакрытия одесского рынка “Привоз”

21.04.2020, 21:45, Новости дня

Полиция Одесской области открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм на старом одесском рынке “Привоз”. Об этом сообщил 21 апреля заместитель руководителя главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин “Радіо Свободі”.

“В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлена определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина”, – подчеркнул он.

Глава полиции Одесской области Олег Бех ранее сообщил журналистам, что правоохранители направляли в Одесский городской совет уже четыре письма о необходимости закрыть городские рынки, в том числе “Привоз”.

В пресс-службе одесского городского совета “Радіо Свободі” заявили, что не планируют закрывать рынки, поскольку не видят законных оснований это делать.

Закрытие рынком в Украине обсуждали и во время совещания в Офисе президента 21 апреля, говорится на сайте ОП. Главы Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях отчитались, что у них рынки закрыты. Однако в Харькове и Одессе рынки продолжают работать, ты как руководство указанных городов не приняло решение об их закрытии.

“Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом [Украины Владимиром Зеленским] и министром внутренних дел [Арсеном Аваковым]”, –отметил глава ОП Андрей Ермак.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). Премьер-министр Денис Шмыгаль вчера заявил, что отдельные ограничения могут быть ослаблены уже на этой неделе.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По состоянию на утро 21 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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