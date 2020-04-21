“О бедной нефти замолвите слово”. Соцсети обсуждают падение цен на нефть и первую в истории отрицательную цену

21.04.2020, 21:45, Новости дня

20 апреля цена на американскую WTI впервые в истории стала отрицательной. Как свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже, майские фьючерсы WTI (срок заключения контрактов с исполнением в мае истекает 21 апреля) стоили минус $16,74 за баррель. По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

К утру 21 апреля майские фьючерсы WTI вернулись к положительным значениям и торговались по $1,42 за баррель.

Пользователи соцсетей активно обсуждают это событие. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“О бедной нефти замолвите слово. Правда ли, что нефть теперь ничего не стоит и вам будут доплачивать за то, что вы заполните бак своего автомобиля? Увы. Нет. Правда ли в том, что ситуация на рынке нефти тяжелая? Да. Больно ли это для России? Да. Убьет ли это Россию? Увы, нет”, – считает инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capita Сергей Фурса.

О бедной нефти замолвите словоПравда ли, что нефть теперь ничего не стоит и вам будут доплачивать за то, что вы… Posted by Sergey Fursa on Esmaspäev, 20. aprill 2020

“Цены на нефть, конечно, отыграют назад, но динамика любопытная. Потребление газа в Европе тоже падает. Тысяча кубометров стоит на континенте порядка $80, в то время как Россия продает газ своим собственным регионам по $65. При этом “Газпром” верстал свой годовой бюджет, рассчитывая на цену в $200″, – отметил журналист Павел Казарин.

Цены на нефть, конечно, отыграют назад, но динамика любопытнаяПотребление газа в Европе тоже падает. Тысяча кубометров… Posted by Павел Казарин on Esmaspäev, 20. aprill 2020

“Цены на нефть рухнули куда-то до самого дна. Ее уже просто негде хранить. Сейчас особенно смешно было бы послушать завывания всяких фриков (сталинистов/имперцев/новоросов/путинцев) о том, как “вражеская НАТА мечтает захватить Россию, чтобы заполучить ее ресурсы”, – пишет журналист Денис Казанский.

Цены на нефть рухнули куда-то до самого дна. Ее уже просто негде хранить.Сейчас особенно смешно было бы послушать… Posted by Денис Казанский on Esmaspäev, 20. aprill 2020

“Я уже собирался в койку с ноутбуком смотреть детективные сериалы, но не мог оторваться от приключений майского фьючера на американскую нефть. Падение с 18 долларов до нуля – это явление исключительное и эстетически очень красивое”, – отметил российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Я уже собирался в койку с ноутбуком смотреть детективные сериалы, но не мог оторваться от приключений майского фьючера… Posted by Mikhail Krutikhin on Esmaspäev, 20. aprill 2020

Блогер Сергей Наумович опубликовал карту, на которой отмечено большое количество танкеров, заполненные нефтью, – на якоре. “Причина падения цен на нефть – перед вами. Танкеры, заполненные нефтью (красные точки), – на якоре. В данном случае – возле Сингапура. Платить судовладельцам за хранение груза не выгодно, дорого; когда выкупят находящееся внутри сырье – неизвестно; все возможные нефтяные резервуары и хранилища во всем мире переполнены; слить “чёрное золото” в море, разумеется, нельзя, так как за загрязнение окружающей среды во всем мире грозят космические штрафы и лишение свободы экипажу судна на долгие годы. Вот и остается отдавать имеющуюся нефть практически бесплатно, чтобы побыстрее избавиться от платежей за ее хранение, чтобы забыть от этого кошмара”, – пояснил он.

Причина падения цен на нефть — перед вами. Танкеры, заполненные нефтью (красные точки), — на якоре. В данном случае —… Posted by Sergey Naumovich on Esmaspäev, 20. aprill 2020

“Самыми роковыми словами 21-го века, которые привели к революции, двум войнам, аннексии, масштабным санкциям, сбитому “Боингу”, безвизовому режиму, четырем самым дорогим газопроводам, отстранению от Олимпиады, концу “русского мира”, и первому в мире обрушению цен на нефть, когда за покупку нефти стали доплачивать, историки признали фразу: “А че там у х-хлов?” – иронизирует главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Самыми роковыми словами 21-го века, которые привели к революции, двум войнам, аннексии, масштабным санкциям, сбитому "… Posted by Юрий Бутусов on Esmaspäev, 20. aprill 2020

“Нынешнее из ряда вон выходящее падение спроса на нефть связано с неожиданной коронавирусной напастью, а вовсе не с утратой значения этого энергоресурса”, – поделился мнением журналист Леонид Швец.

Исключительные аналитические способности Энди Холла принесли ему прозвище «нефтяной Бог» и огромные бонусы. В то время… Posted by Леонид Швец on Teisipäev, 21. aprill 2020

“А как относительно такого плана. Купить сейчас по максимуму (ну как купить, просто взять, бесплатно же) этой нефти и закачать нам под землю, где-то в районе Борислава. Земля там до сих пор помнит. А когда нефть снова подрастет в цене, начнем обратно в выкачивать и продавать”, – шутит блогер Антон Ходза.

А як щодо такого плану. Купити зараз по максимуму (ну як купити, просто взяти, бесплатно ж) тієї нафти і закачати то… Posted by Anton Hodza on Esmaspäev, 20. aprill 2020

“Нефть фсьо”, – иронизирует оператор киевского бюро Reuters Сергей Каразий.

“Ну вот и на моей улице праздник! Наконец-то я стал нефтемагнатом!”, – подумал я, настучав это вам с ноутбука стоимостью в 354 тонны нефти… PS: …и ожидая доставку продуктового заказа из “Метро” стоимостью в 6 тонн нефти”, – юморит считает авиаэксперт Вадим Лукашевич.

"Ну вот и на моей улице праздник! Наконец-то я стал нефтемагнатом!", – подумал я, настучав это вам с ноутбука стоимостью… Posted by Vadim Lukashevich on Esmaspäev, 20. aprill 2020