 

В Оксфорде начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

21.04.2020, 21:45, Новости дня

Вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывают ученые Оксфордского университета, начнут испытываться на людях с 23 апреля. Об этом 21 апреля сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на брифинге, трансляцию которого вел Guardian News.

“Министерство здравоохранения выделяет £20 млн оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний. Вакцины начнут испытываться на людях уже с этого четверга”, – сказал Хэнкок.

По его словам, еще £22,5 млн пойдут на клинические испытания вакцин в Имперском колледже Лондона.

“Мы начнем применять вакцину, как только это будет возможно”, – заявил он.

Хэнкок отметил, что “две из ведущих мировых разработок вакцин проходят в Оксфорде и Империале”.

В Великобритании количество инфицированных составило 125 856, умерло 16 550, выздоровело 603.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,5 млн, из них 171,8 тыс. умерли, более 659,7 тыс. выздоровели.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса. Испытания на людях также начали компании в Китае и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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