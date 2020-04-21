 

Глава Минфина: налоговые льготы на Дону не отменят

21.04.2020, 21:42, Новости дня

Действующие налоговые льготы в Ростовской области отменять не планируют. Об этом на прошедшем брифинге рассказала министр финансов Дона Лилия Федотова, передает ГТРК "Дон-ТР".

"В этом году продолжит действовать принятый ранее режим льготного налогообложения. Льготы по налогу на имущество и прибыль предоставят на реализацию инвестпроектов. Ставка составит 10 процентов, по упрощенной системе. Отмена этих условий даже не может обсуждаться. Сейчас стоит вопрос только о расширении программы", — заявила Лилия Федотова.

Также министр финансов рассказала о проекте поддержки бизнеса, внесенном на рассмотрение губернатором. Новом пакет мер предусматривает снижение налоговой ставки.

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"



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