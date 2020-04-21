Вернувшийся с МКС российский космонавт доказал возможность работать на Марсе

21.04.2020, 21:30, Новости дня

Космонавт Олег Скрипочка, вернувшийся с Международной космической станции, в ходе наземного эксперимента доказал способность работать на Марсе после четырехдневного отдыха от полета, сообщили в Центре подготовки космонавтов.

«Вернувшийся 17 апреля 2020 года из 205-суточного космического полета Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», который направлен на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажере «Выход 2», – говорится в сообщении Центра.

По словам организаторов, целью эксперимента является оценка выполнения наиболее сложных операций и работоспособности оператора в условиях экстремального действия факторов космического полета. В ходе эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты – открытие выходного люка, подъем и спуск по лестнице и работу с инструментом.

«Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством. … Космонавты прилетят на Луну, Марс. Полгода – полет, «примарсианятся». Смогут ли они выполнять тяжелую работу после такого полета и на какие сутки? Поэтому мы выполняем такие тесты и исследования с космонавтами сразу после полета», – рассказал начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын.

Таким образом, Скрипочка доказал способность космонавта сохранить работоспособность и выполнять сложные операции после длительного полета.

Результаты исследований представляют особый интерес для ученых и позволяют выявить степень влияния человеческого фактора и возможное количество принятия ошибочных решений. В будущем планируется проводить испытания по управлению реальным электромобилем – марсианским ровером. Также будет оцениваться, как космонавты смогут управлять этим ровером.

Ранее в российском ЦПК им. Гагарина прокомментировали сообщения о планах ЦПК и Роскосмоса снизить требования к кандидатам в отряд космонавтов и составили требования, которым должен соответствовать командир экипажа межпланетного корабля.