 

На пост вице-президента США предложили Мишель Обаму

21.04.2020, 21:30, Новости дня

В США среди сторонников Демократической партии огромной популярностью пользуется экс-первая леди страны Мишель Обама, которую предлагают выдвинуть на пост вице-президента от Джо Байдена, пишут СМИ.

Пригласить на пост вице-президента Мишель Обаму Байдена призвал известный политик и общественный деятель Аль Шарптон, бывший советник Белого дома при президенте Бараке Обаме. С таким призывом он обратился, когда Байден заявил, что выберет на пост вице-президента женщину, пишет Politico.

Его призыв поддерживают многие демократы, пишет издание, хотя сама Обама ясно дала понять, что не хочет возвращаться в Белый дом. Тем не менее, представители Демократической партии заявили, что хотели бы ее уговорить.

В статье указывается, что в прошлом году Мишель Обама обогнала актрису и мецената Анджелину Джоли в рейтинге самых уважаемых в США женщин по версии YouGov. Она также является одним из наиболее продаваемых писателей в Соединенных Штатах – благодаря публикации мемуаров.

Сам Байден ясно дал понять, что высоко ценит Мишель Обаму, 27 февраля во время митинга Южной Каролине, подчеркнув, что взял бы ее в свою команду, не раздумывая.

Отметим, что еще в августе прошлого года Мишель Обаму называли самым сильным возможным соперником Дональда Трампа на выборах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Изолированная на карантин жительница Санкт-Петербурга сбежала из больницы, взломав бокс

20.02 / “Флорида” переиграла “Анахайм”, Бобровский признан первой звездой матча

18.02 / В России предлагают наделить экс-президентов неприкосновенностью

17.02 / Молдавия отказалась увеличить число российских миротворцев

19.04 / Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с F-16

08.03 / Голикова раскритиковала панику вокруг коронавируса

24.02 / Показательный процесс. Немецкий юрист усомнился в беспристрастности британского суда над Ассанжем

19.02 / Башни Кремля и Гаагский суд

15.04 / ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса

17.02 / Google: производители Android-смартфонов снижают их защищенность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска