Вадим Манукян рассказал о двойных стандартах США при блокировке в Facebook Covid-провокаторов

21.04.2020, 21:30, Разное

Сотрудники популярной социальной сети Facebook собираются удалять посты и аккаунты, которые посвящаются протестам против карантина коронавируса лишь в США, игнорируя иные страны. Блогер Вадим Манукян считает это двойными стандартами в политике заокеанского государства.

Представители американской IT-корпорации Facebook Марка Цукерберга обращают должное внимание только на провокационные данные, которые направлены против мер ограничения коронавируса нового типа Covid-19, лишь, если те происходят на территории США. Востребованная социальная сеть проигнорировала несанкционный пикет горожан Владикавказа, произошедший недавно. Блогер и представитель комиссии Общественной палаты по СМИ Вадим Манукян считает это новым примером политических двойных стандартов США, где применяются любые методики в целях наведения порядка в родном государстве без обращения внимания на ситуацию в мире. Вадим Манукян также заявил, если руководители Facebook не будут и далее придерживаться своих правил в пределах России, показывая лояльное отношение к недовольным карантином, популярный портал необходимо заблокировать соответственно со строгими нормами этого сайта.

Во Владикавказе прошел митинг местных жителей, недовольных режимом самоизоляции. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров пообщался с несколькими протестующими в доме правительства, выслушав все их требования. Глава региона пообещал оказывать помощь всем гражданам, кто остался без работы, и малоимущим. Местные врачи возмущены произошедшим инцидентом, указав, что многие пикетчики вышли на митинг без защитных масок, и никто не соблюдал необходимой дистанции. В республиканском Роспотребнадзоре не исключили вероятного увеличения численности заболевших от коронавируса после такого мероприятия, передает NewInform.