 

В США признали выводы о «вмешательстве» RT в выборы основанными на старых данных

21.04.2020, 21:16, Новости дня

Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik в якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году основывались на старых данных, заявили американские сенаторы.

Комитет по разведке сената США опубликовал четвертую часть своего доклада о работе американского разведывательного сообщества в связи «вмешательством» РФ в выборы президента. Доклад разведки был опубликован еще в начале 2017 года при президенте Бараке Обаме, документы стали официальным основанием для обвинений в адрес России, которая эти обвинения отрицает.

«Комитет считает, что доклад разведки выиграл бы от более всестороннего рассмотрения роли российской пропаганды, создаваемой государственными платформами, в многоплановой кампании вмешательства (в выборы, – прим. ВЗГЛЯД). Репортажи из открытых источников о том, как RT и Sputnik освещали публикации в WikiLeaks информации из Национального комитета Демократической партии, подкрепили бы доклад разведки в части использования Россией пропаганды», – цитирует доклад РИА «Новости».

Сенаторы отмечают, что анализ роли российских СМИ в «пропаганде» является перепечаткой доклада разведки от декабря 2012 года, по мнению законодателей, «надо было включить обновленные данные», которые можно было взять из «открытых источников».

При этом в 2012 году агентства Sputnik еще не существовало, а Россию не обвиняли в якобы вмешательстве в выборы.

Сенаторы также добавили, что в докладе разведки «не представлено существенных данных о вмешательстве РФ в выборы в США в 2008 и 2012 года», когда в президенты избирался демократ Обама.

При этом американские сенаторы отмечают, что не нашли «никаких оснований для пересмотра оценки разведки США» о вмешательстве РФ в выборы на стороне Дональда Трампа.

Отметим, что главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян еще в 2017 году после выхода доклада разведки США указывала, что данные устарели. Она указывала, что «тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически».

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.



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