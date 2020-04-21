Силиконовый имплантат спас женское сердце от пули

21.04.2020, 21:12, Разное

Силиконовый имплантат груди спас женщине жизнь, сообщают канадские врачи в журнале Plastic Surgery Case Studies. Он смог задержать пулю, которая в ином случае могла попасть в сердце.

Описанный случай произошел в 2018 году в Торонто. Женщина, проходившая по улице, внезапно почувствовала «жар и боль в левой половине грудной клетки». Она увидела кровоточащую рану у себя на груди, и самостоятельно добралась до ближайшей больницы. Обнаружив огнестрельное ранение чуть выше соска, врачи перевели ее в специализированную клинику.

Обследование показало, что пуля застряла в грудной стенке за молочной железой, она сломала ребро. Но состояние женщины было хорошим. Хирурги удалили ее грудные имплантаты. Они обнаружили, что левый из них был прошит пулей насквозь, он изменил ее траекторию.

Врачи указывают, что, по всей видимости, левый грудной имплантат спас сердце женщины от пули. Пластический хирург Джинкардо Макивеню (Giancarlo McEvenue) сообщил в комментарии порталу Gizmodo, что пациентка быстро восстановилась после обработки ран и курса антибиотиков.

Макивеню и коллеги сообщили, что в научной литературе они обнаружили описание еще четырех случаев, когда в грудные имплантаты попадали пули. В двух из этих случаев, по всей видимости, они спасли женщинам жизнь. Но описанный канадцами случай оказался особенным: ранее ученые не описывали изменение траектории пули в грудном имплантате.