Анна Нетребко накормила семью блюдом из просрочки

21.04.2020, 21:09, Разное

Анна Нетребко в период самоизоляции радует близких разнообразными вкусными блюдами. Оперная звезда показала, что можно приготовить из просроченных продуктов.

У Анны Нетребко сейчас много свободного времени, благодаря которому она экспериментирует у плиты. Доходы знаменитости позволяют ей питаться изысканными блюдами даже на карантине, но она не стесняется демонстрировать самые простые и дешевые рецепты.

На своей странице Instagram Анна Нетребко пояснила подписчикам, как приготовить французское блюдо с названием pain perdu. Как выяснилось, создается оно из продуктов, у которых заканчивается срок годности.

Основным ингредиентом блюда является черствый кулич или батон, которые в пищу уже употреблять никто не будет. Оперная звезда рассказала, что такое блюдо считалось «блюдом бедных», но оно очень аппетитное и готовить его не стыдно. В итоге получится оригинальный, вкусный и необычный десерт.