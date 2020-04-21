 

В ЕС решили запустить программу восстановления на 540 млрд евро

21.04.2020, 21:08, Новости дня

Программа Евросоюза по оказанию помощи странам-членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на общую сумму 540 млрд евро должна начать действовать с 1 июня, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля.

На онлайн-саммите сообщества 23 апреля должны утвердить эту программу, но пока у стран сохраняются серьезные разногласия по источникам финансирования и срокам действия, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экономический спад в ЕС может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Смартфон Samsung Galaxy A71 5G рассекречен до выхода

20.03 / Газета «Ведомости» сменила название из-за коронавируса

13.02 / В Подмосковье задержана женщина, бросившая ребенка у станции московского метро

22.03 / Оживленные районы превращаются в пустыню: европейцы оказались не готовы к коронавирусу

20.02 / Санкции на «дочку» «Роснефти» – шаг к демократии в Венесуэле?

12.03 / Киевлянам посоветовали брать отпуск для ухода за детьми на карантине

03.03 / Independent – тревога из-за изменений климата доводит детей до бессонницы

09.04 / ВТО обязала Украину закупать нитрат аммония у России

06.03 / Большинство новых заражений COVID-2019 за сутки произошло вне Китая

20.02 / “Зеленая сделка” ЕС больно ударит по экономике Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска