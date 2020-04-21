В ЕС решили запустить программу восстановления на 540 млрд евро

21.04.2020, 21:08, Новости дня

Программа Евросоюза по оказанию помощи странам-членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на общую сумму 540 млрд евро должна начать действовать с 1 июня, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля.

На онлайн-саммите сообщества 23 апреля должны утвердить эту программу, но пока у стран сохраняются серьезные разногласия по источникам финансирования и срокам действия, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экономический спад в ЕС может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии.