«Хотим есть, работы нет!»

21.04.2020, 21:05, Разное

В РФ начались «онлайн-митинги» против бездействия государства в условиях экономического кризиса.

Эпидемия и режим самоизоляции значительно снизили протестную активность в городах России. Однако экономический кризис вносит свои поправки в настроения граждан: в понедельник по стране прошла волна «цифровых протестов». Вместо улиц для выражения своего недовольства жители начали использовать такие онлайн-площадки, как приложение «Яндекс.Навигатор». Жители требовали введения режима ЧС, который позволил бы требовать от государства возмещения вреда, связанного с потерей рабочих мест, и прямой помощи от государства. С такими же требованиями выступали во Владикавказе — там митинг, несмотря на пандемию, был вполне традиционным. Корреспондентка «Новой» рассказывает, как в понедельник одни акции «разгоняли» модераторы, а другие — бойцы ОМОН.

В Северной Осетии карантин не сдержал протест в онлайне, там вышли на улицу. Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Первые протестные сообщения начали появляться в районе двух часов дня в Ростове-на-Дону. Накануне мэрия Ростова ужесточила правила на въезд и передвижение по городу: если раньше оформить пропуск мог работодатель, с понедельника горожан обязали получать их в одном из девяти пунктов выдачи, что привело к появлению живых очередей, а также к пробкам на въезде в город. По данным «Яндекса», уровень самоизоляции в Ростове-на-Дону 20 апреля составил 2,6 баллов — на улицах находилось примерно в два раза меньше людей, чем обычно.

Не имея возможности выходить из дома, жители начали протестовать в приложении «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты», оставляя комментарии на карте рядом с правительством области, а также на площади напротив мэрии. Участники акции выступили с критикой местного и федерального правительства, а также потребовали ввести чрезвычайное положение. В комментариях митингующие жаловались, что во время пандемии столкнулись с значительным количеством финансовых проблем:

многие из них лишились заработка, но от оплаты услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки их не освободили.

На карте «Яндекса» быстро появились комментарии: «Выплатите людям пособия!», «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!», «Или ЧС, или платите кредиты и коммуналку сами!». Пользователи оставляли их с помощью функции «Разговорчики» внутри приложения — обычно с ее помощью участники движения сообщают о ДТП или оставляют комментарий об объекте на карте.

Сегодня через нее жители пытались отменить пропускной режим.

Власти региона отреагировали на онлайн-митинг к вечеру. После акции пресс-секретарь главы области Ирина Четвертакова сообщила изданию «Подъем», что

губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился поменять порядок выдачи пропусков.

«Василий Юрьевич потребовал от властей города изменить работу пунктов выдачи, увеличить их количество, а также скорректировать порядок выдачи пропусков таким образом, чтобы максимально можно было сделать дистанционно, по электронной почте. Людей услышали. Мы эту форму не оставили без внимания, мы заметили, губернатор отреагировал на этот бардак, который устроили в горадминистрации», — рассказала Четвертакова. Чуть позже руководитель регионального управления информационной политики Сергей Тюрин добавил — ситуация требует ограничительных мер, которые введены с целью сохранить здоровье населения.

Ростов стал не единственным городом, аккумулирующим онлайн-протест. Чуть позже аналогичные акции начали проходить в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Красноярске. Требования везде выдвигались одинаковые, но с карантинной спецификой регионов. К примеру, в Екатеринбурге горожане жаловались на ограничение по продаже алкоголя до 19:00. В Новосибирске пользователи протестовали в приложении 2ГИС.

Примечательно, что в случае большинства акций комментарии оставались доступны пользователям долгое время, при этом в Петербурге и Москве комментарии удаляли достаточно оперативно, а в Екатеринбурге акцию «разогнали». Позже журналист «Эхо Москвы». Александр Плющев писал, что в уральской столице,

цифровой митинг перерос в цифровой бунт — Яндекс взялся тереть сообщения, тогда их стали писать с новой силой».

Вечером в «Яндекс.Навигаторе» удаление комментариев участников онлайн-протеста признали. Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются.

«Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — объяснили в компании.

В феврале издание «Проект» писало, что функцию «Разговорчики» использовали для выражения протеста еще в 2011-2013 годах: тогда с помощью сервиса пользователи призывали выходить на митинги или критиковали Владимира Путина. В расследовании «Проекта» бывший сотрудник управления внутренней политики Кремля говорит, что после обращения властей «Яндекс» начал модерировать «Разговорчики». Как рассказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков «Коду Дурова», сегодняшний цифровой протест может быть подтверждением, что не везде «Разговорчики» модерируются автоматически. Доступность сообщений в Ростове «косвенно подтверждает ручное управление этой системой», — предположил правозащитник.

Кроме того, Чиков добавил, что по закону кибер-собрания митингами считать нельзя. Следующее кибер-собрание назначено на 28 апреля. В шесть часов вечера по Москве организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против поправок в Конституцию, проведут онлайн-митинг «За жизнь» на своем YouTube-канале. Свое участие в нем уже подтвердили бывший председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, спецкор «Новой газеты» Илья Азар, московские мундепы Юлия Галямина и Константин Янкаускас, депутат псковского парламента Лев Шлосберг и другие.

Совсем другая акция протеста прошла сегодня во Владикавказе. В центре города у площади Свободы около пятисот человек (официально 200) вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса. Участники митинга призывали властей «разъяснить ситуацию» и поддержать людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

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Вскоре к горожанам вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены правительства, но диалог между политиком и жителями так и не вышел. По итогам схода решили, что для дальнейшего обсуждения внутренней политики Северной Осетии с Битаровым встретится инициативная группа жителей. После того, как Битаров покинул место народного схода — глава МВД потребовал «убрать людей» с площади. Митинг разогнали бойцы ОМОН. «Юг. МБХ-Медиа» рассказали о задержании более сорока человек. Пострадали один из бойцов ОМОН и полицейский.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»