Мнение: 8 правил общения от Льюиса Кэролла

21.04.2020, 21:03, Разное

У Льюиса Кэролла, автора “Алис”, есть эссе “Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма”.

Он описывает несколько правил ведения переписки.

Те же самые правила характеризуют общение в границах.

Давайте обсудим эти правила.

1. Объясняйтесь понятно



“Золотое правило, которого следует придерживаться с самого начала:

пишите разборчиво. Человеческие нравы заметно смягчились бы, если бы все

придерживались этого правила! Значительная часть всего, что было написано

неразборчиво во всем мире, написано просто слишком торопливо. Разумеется, вы

ответите: “Я тороплюсь, чтобы сэкономить время”. Цель, что и говорить,

весьма достойная, но имеете ли вы право достигать ее за счет своего друга?

Разве его время не столь же ценно, что и ваше? Несколько лет назад мне

довелось получать от одного приятеля письма (и, надо сказать, весьма

интересные), написанные самым “зверским” из когда-либо выработанных

почерков. Обычно у меня уходило около недели на то, чтобы прочитать одно

письмо. Я имел обыкновение носить письмо в кармане, и вытаскивая его в

свободную минуту, ломать голову над теми ребусами, из которых оно состояло.

Я вертел письмо так и сяк, держал его то у самых глаз, то на расстоянии

вытянутой руки до тех пор, пока до меня не доходил смысл некоторых

совершенно неразличимых иероглифов. То, что мне удавалось уловить, я

подписывал – уже по-английски – под строкой. Отгадав таким способом

несколько мест, я получал возможность по контексту восстанавливать смысл

остального, пока, наконец, мне не удавалось расшифровать всю цепочку

иероглифов. Если бы у кого-нибудь все друзья писали в таком духе, то на

чтение их писем у него ушла бы вся жизнь!”

Хотя проблема неразборчивого почерка при переписке сейчас уже не стоит, проблема эгоцентризма остается.

Если вы не заботитесь о комфорте собеседника, вы вылезаете из границ.

Если вам плевать на собеседника, зачем вы вообще открываете рот? Держите его закрытым.

Зачем вы набираете сообщения, если не можете делать нормальные пробелы и избегать самых грубых ошибок, чтобы второму было комфортно читать?

Нужно очень хорошо понимать, что любое общение – это не мысли вслух и не аутичный монолог, а диалог, предполагающий, что вы доносите что-то до второго человека, и если вы доносите сумбурно, путанно, небрежно, слишком кратко или наоборот слишком длинно, чересчур эмоционально или наоборот очень сухо, используете много мата или какие-то штампы, одним словом выражаетесь так, что другого это раздражает, значит вы общаетесь плохо, а плохо – это мимо границ.

Вы тратите время свое и чужое, но делаете это так, что второму неприятно с вами общаться. Вы не достигаете цели общения, а значит вы неудачник.

Куда лучше было бы молча заниматься какой-то работой, чем доставать другого человека вот таким вот “общением”.

Любое общение – это общая территория и вы обязаны соблюдать главное правило общей территории: заботиться о комфорте партнера.

Если вы учитесь общаться так, чтобы второму все было ясно из вашей речи и ваши формулировки не раздражали, вы формируете границы.

Хорошие границы – это когда вы умеете общаться так, чтобы собеседник получал удовольствие.

Для этого достаточно избавиться от эгоцентризма.

Перечислите признаки эгоцентричной речи?

2. Не оправдывайтесь

“Мое второе правило: не заполнять более полутора страниц извинениями за

то, что я не ответил на письмо раньше!”

Многие люди не представляют, какое количество чужого кислорода и чужой энергии они сжирают, пока приносят никому не нужные и не интересные оправдания.

Часики тикают не только у бездетных женщин, всем людям дорого время их жизни, которого всегда мало.

Нужно представлять себе вот это тиканье бомбы, когда вы пытаетесь что-то длинно пояснять, описывая свои мотивы, сомнения, свои обстоятельства. Человек все больше напрягается и вскоре ему хочется взорваться и порвать вас на куски.

В каких случаях оправдания – не баг Оправдашка, понимаете?

3. Говорите о том, что интересует собеседника

“Самая лучшая тема для начала – последнее письмо вашего друга. Пишите,

держа его перед собой. Отвечайте на вопросы вашего друга и делайте любые

замечания, которые придут вам в голову по ходу чтения его письма. Затем вы

переходите к тому, о чем хотите рассказать сами. Такой порядок более вежлив

и приятен для адресата, чем если вы займете все письмо своими собственными

бесценными замечаниями и лишь в постскриптуме торопливо ответите на его

вопросы”

Вот это правило опоры на себя. Вы можете говорить либо о том, что важно второму, либо о том, что в равной степени важно вам обоим.

Вы не должны говорить о том, что важно только вам, но никак не волнует другого. Вы не должны использовать других.

Это простое правило избавит вас от ваших щипцов. За исключением ситуации, когда на вас такая большая корона, что у вас – плохое Мы, то есть собственные интересы кажутся вам общими.

Многим так до конца и не понятно, что разговор – это ОБЩАЯ территория, и на ней вы можете говорить только о чужом или общем, но не о лично своем (не о том, что интересно только вам).

Почему о чужом можно, а о своем нет, понимаете, друзья? И чем свое отличается от общего? Приведите примеры.

4. Не искажайте смысл сказанного другим

“Ссылаясь на какое-нибудь место в письме друга, лучше всего точно

процитировать то, что сказал он сам, а не пересказывать общий смысл своими

словами. Впечатление А от того, что сказал В, в передаче А никогда не

совпадает с тем, что имел в виду сам В.

Этого правила особенно следует придерживаться в том случае, если два

корреспондента в чем-то не согласны друг с другом. Недопустимо написать в

таком случае: “Вы совершенно заблуждаетесь, полагая, будто я сказал то-то и

то-то. Я имел в виду совсем другое – и т.д., и т.п.”;

Переписка по спорному вопросу при таком подходе грозит затянуться на

долгие годы”

Бумажная переписка могла затянуться на годы, а переписка в мессанджере затянется на несколько дней, выжмет из обоих все соки и приведет к ненависти. А если это будет не переписка, а разговор, он грозит перейти в драку, если вы будете постоянно перевирать, искажать и передергивать слова собеседника.

Даже в моем блоге любимое “вы писаааали” – это какая-то чушь обычно, с полностью искаженным смыслом. И это у тех, кто изо всех сил стараются не ляпнуть лишнее. А в разговорах вы часто специально передергиваете слова собеседника, чем приводите его в ярость. Получается, что чего вам ни скажи, вы обязательно переврете. Так какой смысл с вами общаться?

Поэтому цитируйте точно, не вырывая из контекста, а лучше вообще не трогайте тему, кто и чего когда-то сказал. Лучше спросить заново мнения по важному вопросу.

Понимаете, почему даже малейшее передергивание чужих слов – выход из границ?

5. Не повторяйтесь, особенно в споре

“Не повторяйтесь. Высказавшись один раз, ясно и со всей

определенностью, по какому-то вопросу и не сумев убедить своего друга,

оставьте спорную тему. Повторяя свои доводы, вы лишь вынудите его сделать то

же самое. Ваш спор будет продолжаться бесконечно, как бесконечна

периодическая дробь. А разве случалось вам хоть когда-нибудь слышать, чтобы

бесконечные периодические дроби заканчивались?”

Это очень важное правило.

Многие не понимают, чем навязывание мнения отличается от высказывания точки зрения.

А вот именно этим! Повторениями.

Вы можете высказать свою точку зрения, но если второй не согласен, вы должны заткнуться. Соглашаться вы не обязаны, но повторяя снова и снова свое мнение вы навязываете его.

Пусть пытаются навязать вам, вы легко можете не принимать этого, просто молча слушая.

Нужно научиться уважать себя настолько, чтобы сказав один раз, не повторять сказанное. Не нужно снова и снова талдычить “я так не считаю”, “нет, у меня иное мнение на этот счет”, “не могу согласиться”. Один раз сказали и достаточно. Никто не должен думать, что вы поменяете свою точку зрения из-за давления на вас. Соглашайтесь, если вас вдруг переубедили, но не сообщайте, если переубедить вас не удалось. Это должно подразумеваться по умолчанию.

Понимаете, почему фигура уменьшается от повторений?

6. Фильтруйте негативные эмоции

“Еще одно правило: написав письмо, которое, по вашему мнению, вызовет

раздражение у вашего друга, хотя вы высказали все именно так, как думаете,

отложите письмо в сторону до завтра. Затем перечитайте его и постарайтесь

представить, что оно адресовано вам. Это нередко заставит вас переписать

письмо заново, убрав уксуса и перца и добавив меда, что превратит его в

гораздо более съедобное блюдо!”

Кто-то может подумать, что общаться приходится не только с близкими и друзьями.

И это – главная ошибка.

Общаться с безразличными людьми, тем более с врагами, вообще не нужно. Общение предполагает нечто общее, сотрудничество, связи.

Всем остальным вы можете кратко озвучивать ответ на их запрос или информацию по делу.

Общение предполагает, что вам важно мнение человека и его отношение к вам, вам не жаль тратить на это энергию.

Поэтому при общении формулировки должны быть мягче, чем вам хотелось бы, и никогда не грубей.

Для этого стоит прекратить разговор и переписку, как только вы почувствовали раздражение и тем более гнев.

Успокоитесь и решите, стоит ли продолжать и как.

Вести словесные баталии в границах невозможно. Если это словесная баталия – это уже мимо границ. Понимаете почему?

7. Идите на примирение

“Если ваш друг допустил резкое замечание, то либо

сделайте вид, что вы этого не заметили, либо ответьте, но гораздо менее

резко. Если же он сделает дружеское замечание, пытаясь загладить возникшее

разногласие, ответьте ему в еще боле дружественном тоне. Если бы в

назревающей ссоре каждая сторона была склонна преодолеть не более трех

восьмых, а при примирении – не менее пяти восьмых пути, то примирений было

бы больше, чем ссор! Ситуация здесь такая же, о какой говорит ирландец,

выговаривающий своей дочери за то, что той никогда не бывает дома: “Вечно ты

уходишь из дома! Раз придешь, а три раза уйдешь!””

Правило такое же: либо вы сворачиваете общение, либо вы идете на примирение.

Общаться, но разжигать словесный конфликт дальше и дальше – это все больше вываливаться из границ.

Понятно почему?

8. Оставляйте последнее слово за другим

“Не стремитесь к тому, чтобы последнее слово

осталось за вами! Сколько споров можно было бы подавить в зародыше, если бы

каждый стремился к тому, чтобы последнее слово осталось за другим! Неважно,

если, отвечая на упрек, вы выскажете не все свои возражения. Пусть ваш друг

думает, будто вы молчите потому, что вам нечего сказать. Лишь бы скорее

прекратить спор, не выходя за рамки приличий. Помните: “слово – серебро,

молчание – золото”! (Примечание. Если вы джентльмен, а ваш друг – леди, то

выполнение этого правила становится обязательным: вы не должны оставлять за

собой последнего слова!)”

Люди с плохими границами всегда стараются оставить последнее слово за собой, поэтому они такие липучки.

Они готовы бежать следом, чтобы оставить последнее слово за собой.

А на самом деле, для превосходства в поле очень выгодно, чтобы последнее слово всегда оставалось за другим.

Два рыбака как два джентльмена все время стараются пропустить второго вперед.

Понимаете, почему и как это связано с превосходством в поле?