 

«Не обнаружил у кровати колокольчика»: Прохора Шаляпина раскритиковали за роскошную жизнь на карантине

21.04.2020, 20:53, Разное

Подписчики Прохора Шаляпина подвергли критике его жизнь в самоизоляции. Вокалист поделился неоднозначным фотоснимком.
Прохор Шаляпин обожает быть в центре внимания. Его поклонники знают, что основной доход исполнителя – участие в разнообразных скандальных ток-шоу, где он рассказывает подробности личной жизни. Провоцировать подписчиков знаменитость любит и в Instagram, публикуя неоднозначные фотографии.

В этот раз Прохор Шаляпин продемонстрировал, как он проживает в самоизоляции. Артист сфотографирован на огромной кровати с леопардовым постельным бельем, а в руках держит бокал вина. Подписал он снимок словами о том, что проснулся и не нашел возле кровати колокольчик, чтобы вызвать прислугу.

Подписчики написали в комментариях, что шикарную жизнь можно легко потерять. Также напомнили, сейчас люди бедствуют, а он колокольчик просит. Но были и такие фанаты, которые стали заступаться за Прохора Шаляпина, похвалили красивый интерьер комнаты, постельное белье и самого вокалиста.

Напомним, Прохор Шаляпин в конце прошедшего года расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако певец быстро нашел новую возлюбленную – некую Татьяну, владелицу сети адвокатских компаний из Канады.



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