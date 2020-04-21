Представители Мадуро и Гуайдо начали переговоры на фоне пандемии

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21.04.2020, 20:53, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса представители Единой социалистической партии Венесуэлы, которую возглавляет президент страны Николас Мадуро, и сторонники главы оппозиции страны Хуана Гуайдо вступили в переговоры, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что переговоры было решено начать на фоне пандемии, гиперинфляции и проблем в сфере энергетики. Также социалисты опасаются, политическое выживание окажется под кгрозой при теоретической смене правительства в Каракасе, если ужесточатся санкции со стороны США, передает ТАСС.

При этом точная повестка переговоров не известна.

Источник со стороны социалистов подтвердил, что партия ведет переговоры с четырьмя главными оппозиционными партиями.

Когда именно начались переговоры, неизвестно. Также неясно, как они проходят. Официальных подтверждений обеих сторон нет. Как их рассматривают сами Мадуро и Гуайдо, также неясно.

Последний раз переговоры между сторонами проводились в мае 2019 года в Осло.

Отметим, что накануне президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с Мадуро.

В начале апреля в МИД РФ заявили, что новые планы США по смене власти в Венесуэле в условиях пандемии коронавируса абсурдны и негуманны.



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