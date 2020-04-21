Специалисты считают, что жидкокристаллические экраны содержат токсичные для человека вещества

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21.04.2020, 20:53, Разное

Американские исследователи определили некоторые свойства жидкокристаллического мономера. Как оказалось, дисплеи современных гаджетов обладают токсичными для людей веществами.
В результате нескольких экспериментов выяснилось: из жидкокристаллических экранов выделяются десятки опасных химических элементов, и это происходит даже во время использования девайса. Специалисты решили взять образец пыли из различных заведений и жилых зданий для проверки количества жидкокристаллических мономеров. По крайней мере каждый второй образец имел различные вредные элементы, обладающие токсичными свойствами, также они, как правило, переносятся на определенные расстояния по воздуху.

Добавим, что жидкокристаллический мономер имеет схожие свойства с диоксинами и антипиренами, и при попадании в организм человека это приводит к негативному воздействию на пищеварительную систему, щитовидную железу и желчный пузырь. Кроме того, по-прежнему отсутствует нормативная база, регулирующая производство и утилизацию подобных панелей, в связи с чем концентрация вредных веществ от них лишь накапливается, подытожили ученые.



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