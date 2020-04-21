Мир отмечает День памяти жертв Холокоста

21.04.2020, 20:50, Новости дня

21 апреля отмечается День памяти жертв Холокоста, приуроченный к началу восстания в Варшавском гетто. На иврите этот день называют Йом ха-Шоа.

На фоне пандемии коронавируса проводить памятные мероприятия в обычном режиме не представляется возможным. Так, в Израиле насчитывается около 190000 человек, переживших Холокост. Их средний возраст которых сегодня – 84 года. Поэтому они попадают в группу риска в связи с коронавирусом и должны оставаться дома, причем зачастую в одиночестве, чтобы не заразиться от родных и близких.

Как отмечает официальный представитель израильского Управления по правам лиц, переживших Холокост, Оффир Эттингер, именно одиночество они переносят тяжелее всего: «Каждый год число переживших Холокост людей, которые обращаются к нам за помощью, но в этом году из-за изоляции все по-другому».

По словам Эттингера, формулировка «комендантский час» вызывает у некоторых из этих людей болезненные воспоминания о жестоких ограничениях, действовавших во время войны в гетто и лагерях.

С момента начала пандемии было увеличено количество психологических консультаций, которые теперь проводятся по телефону или по видеосвязи.

Из девятимиллионного населения Израиля коронавирусом заразились 13833 человека; 181 человек из них умер.

Напомним, что День памяти жертв Холокоста отмечается 27 нисана по еврейскому календарю. Когда эта дата приходится на пятницу, церемонии переносятся на предшествующий четверг, а если на воскресенье – то на следующий понедельник. В Соединенных Штатах памятные мероприятия проводятся с предшествующего по следующее воскресенье.