Президентские каникулы и малый бизнес: “Все это равносильно убийству”

21.04.2020, 20:50, Новости дня

На днях центр “Досье” обнародовал содержание аналитической записки, которую ему передал источник в администрации президента РФ. В документе идет речь о том, какими должны быть основные информационные тренды в ситуации с коронавирусом в России. Предлагается, в частности, показать «вал новостей, создающих позитивные экономические ожидания”, дать понять, что восстановление экономики уже идет. Кроме того, как считают авторы записки, нужна «реклама позитивных „открывательных“ практик»: «То тут, то там все время откроют то одно, то другое. Это должно попадать в новости. Сегодня автомастерские, завтра салоны красоты, послезавтра еще что-нибудь. И все говорят „спасибо, врачи“, предлагают врачам что-то бесплатно или со скидкой”.

Примерно в это же время в интернете появилась интерактивная карта под названием “Бизнес терпит бедствие”. Если взглянуть на нее, то можно увидеть сотни, а то и тысячи не “открывательных”, а “закрывательных” практик: владельцы малого и среднего бизнеса отмечают на этой карте свои предприятия, которые из-за “нерабочего режима” и в отсутствии помощи от государства оказались на грани выживания.

За два дня число отметок на карте приблизилось к полутора тысячам. На сайт ежедневно заходят сотни тысяч пользователей, пришлось даже отбиваться от атаки ботов и троллей.

Такая картина — свидетельство того, как обстоят дела у малого бизнеса в России в условиях эпидемии и карантина, считает создатель карты, бывший сотрудник Минфина, социолог Данил Махницкий. Его семья тоже пострадала от “президентских каникул”: отец Махницкого занимается бизнесом с начала нулевых, и по его небольшой компании карантин ударил очень серьезно.

Данил Махницкий начал с того, что опубликовал петицию на сайте change.org. Увидев, сколько людей под ней подписались, он решил создать карту терпящего бедствие бизнеса.

“Оказалось, что большая часть бизнеса в России существует буквально на ежемесячной “оборотке”, — говорит Махницкий, — как только она падает, даже некритично, они оказываются на грани банкротства. Это показывает изначальную слабость малого бизнеса в нашей стране, а эта ситуация, даже после недельных “каникул”, очень все подчеркнула. Месячные “каникулы” просто-напросто поставили всех на грань краха”.

У предпринимательницы Ляли Садыковой из Петербурга — сеть эконом-парикмахерских и клубы красоты — ногтевой сервис бизнес-класса. Садыкова работает в этих двух сегментах с 2004 года и говорит, что с такой ситуацией ее бизнес не сталкивался никогда, даже во время кризиса 2008 года. Еще в марте она и ее коллеги по индустрии красоты написали петицию, обратились за помощью к губернатору и надеялись, что власть выйдет на диалог. Однако чиновники все письма Садыковой игнорировали. Ситуация тем временем становилась все хуже. Если крупные арендодатели (гипермаркеты) дали небольшие арендные каникулы, то мелкие заявили: “Это ваша проблема, платите по полной”. Кто-то просто попросил съехать. С такими же проблемами столкнулись и сотрудники Садыковой.

“Ситуация на самом деле критическая, — говорит она. — Поддержки от государства никакой. Я сама – одинокая многодетная мать, у меня есть сотрудники, у меня одна из мамочек снимает квартиру с тремя детьми. С ее арендодателем нам пришлось договариваться, чтобы он пошел на уступки, что мы выплатим ему, когда откроемся, арендную плату за квартиру. Он категорически настаивал на том, чтобы она выметалась с детьми на улицу. Власть этого не видит и не слышит, для нее ситуация нормальная, они считают, что у малого бизнеса хватит денег продержаться”.

На сайте петиций change.org — крики о помощи от представителей десятков отраслей: от отельного до цветочного бизнеса.

Одна из самых крупных по числу подписей петиций — от книжной отрасли, которую не включили в список особенно пострадавших. Это значит, что ни на какую помощь книгоиздатели и владельцы книжных магазинов рассчитывать не могут. Кроме того, это лишает их правовых возможностей договариваться с арендаторами о сокращении, переносе или отмене аренды на этот период.

По словам издателя, соучредителя книжного магазина “Фаланстер” Бориса Куприянова, для книжного мира все это равносильно убийству.

“Удивительно, что в стране Толстого, Пушкина и Достоевского такое происходит. Тем не менее происходит. Надо сказать, что мы все очень ждали, что книжную отрасль включат в состав особенно пострадавших, — говорит Куприянов и делится неприятным прогнозом: — Если говорить о самых трагических вариантах, которые могут произойти, то мы просто добьемся того, что небольшие издательства погибнут, крупные издательства будут выпускать, как выпускали в конце 90-х, только попсу, и мы можем опять вырастить поколение, для которого чтение не входит в повседневную привычку.

То есть эта история с нашими властями, которые не включили книги в список отраслей, пострадавших от пандемии, она показывает наш статус: что книги, как и культура в целом, не являются чем-то важным”.

Спасти бизнес в самом начале “президентских каникул” могло бы спасти обнуление налогов (имущественных налогов и страховых взносов), считает составитель карты “Бизнес терпит бедствие” Данил Махницкий. Однако сейчас ситуация усугубилась, и такой меры, по его словам, будет недостаточно.

“Вопрос сейчас приобрел уже политический характер, — говорит Махницкий. — Речь идет о том, будем мы помогать бизнесу или не будем, будем мы для этого распаковывать фонд национального благосостояния или нет. Потому что очевидно, что на фоне падения цен на энергоносители денег в федеральном бюджете нет. Естественно, нескольких триллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса там не найдется. Эти деньги есть только в Фонде национального благосостояния”.

Под петицией «За обнуление налогов» на Change.org подписались уже почти 300 тысяч человек.