Цена нефти WTI с поставкой в июне опустилась ниже 7 долларов за баррель

21.04.2020, 20:48, Новости дня

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне снизилась на 68% – до 6,57 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 40,68% – до 12,12 доллара за баррель. Несколькими минутами позже этот показатель опустился до 10,96 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вторник, 21 апреля, – последний день торгов майскими фьючерсами WTI, информирует РИА «Новости».

Тем временем цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 24,4% – до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов цена на топливо Brent опускалась до отметки в 18,13 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.