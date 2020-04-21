В Москве выявили 250 тыс. водителей без цифровых пропусков
21.04.2020, 20:48, Новости дня
Центр организации дорожного движения отправит 250 тыс. автомобилистам в Москве напоминания о необходимости получения цифровых пропусков, информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы.
«ЦОДД отправит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента.
«Вместе с ЦОДД мы настоятельно рекомендуем оформить пропуск на передвижение по Москве и обязательно вписать в него номер автомобиля», – отметили в департаменте.
Напомним, ограничительные меры, которые ранее приняли в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса, в том числе пропускной режим, будут продлены до 1 мая.
За минувшие сутки в РФ подтверждено 5642 новых случая коронавируса.
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