 

В Москве выявили 250 тыс. водителей без цифровых пропусков

21.04.2020, 20:48, Новости дня

Центр организации дорожного движения отправит 250 тыс. автомобилистам в Москве напоминания о необходимости получения цифровых пропусков, информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«ЦОДД отправит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

«Вместе с ЦОДД мы настоятельно рекомендуем оформить пропуск на передвижение по Москве и обязательно вписать в него номер автомобиля», – отметили в департаменте.

Напомним, ограничительные меры, которые ранее приняли в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса, в том числе пропускной режим, будут продлены до 1 мая.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 5642 новых случая коронавируса.



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