Глава Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

21.04.2020, 20:48, Новости дня

Губернатор Московской области Алексей Воробьев допустил, что режим самоизоляции в регионе будет продлен и на майские праздники.

«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», – сказал Воробьев в эфире «России 24», отвечая на вопрос о продлении режима самоизоляции на майские праздники, передает ТАСС.

При этом губернатор подчеркнул, что абсолютное большинство людей по статистике соблюдают самоизоляцию.

«Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас», – сообщил Воробьев.

По его словам, эффект от введения пропускной системы в Московской области заметен на всех видах транспорта.

«Мы видим эффект на железнодорожном транспорте, автобусах, везде в Подмосковье мы видим эффект от пропускной системы, которую сопровождают сотрудники полиции», – сказал глава региона.

В то же время, заметил Воробьев, в Подмосковье нет большого количества камер для отслеживания нарушителей, поэтому эту работу сосредоточат на крупных городах.

Ранее был составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом. В частности, в разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» была отмечена Московскую область.