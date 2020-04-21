В Казахстане пересмотрели список лиц, которым положено захоронение в Национальном пантеоне за $2,2 млн

21.04.2020, 20:45, Новости дня

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин утвердил новое положение о списке лиц, которые подлежат захоронению в Национальном пантеоне в городе Нур-Султан. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, погребению на территории пантеона подлежат:

президенты Республики Казахстан и члены их семей;

премьер-министры Республики Казахстан и их заместители;

председатели палат парламента Казахстана и их заместители, государственные секретари Казахстана, руководители Администрации Президента, председатели Конституционного совета, Верховного суда и Национального банка;

министры, руководители государственных органов, непосредственно

подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;

лица, удостоенные званий “Халық қаһарманы”, “Қазақстанның Еңбек Ері”;

граждане, награжденные орденами “Алтын Қыран”, “Отан”, “Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев”, “Еңбек Даңқы” трех степеней;

граждане, удостоенные званий “Герой Советского Союза”, “Герой Социалистического Труда”;

граждане, удостоенные почетного звания “Қазақстанның ғарышкерұшқышы”;

другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан.

Также с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть

захоронены их позже умершие супруги. Организовать захоронения обязан акимат столицы. Оформление могил должно быть выполнено в одном стиле.

Самовольные погребения, создание семейных или родовых склепов в пантеоне запрещены.

О строительстве Национального пантеона в 17 км от Нур-Султана (тогда Астана) вокруг мавзолея национального героя Кабанбай батыра стало известно в 2014 году. Тогда казахстанские власти говорили о выделении на строительство “кладбища для избранных” 1 миллиарда тенге (более $3 млн ). В 2017 году сумма увеличилась еще на $5,5 млн.

В итоге, к завершению первой очереди строительства в 2018 году на пантеон было потрачено порядка 488,4 миллионов тенге (чуть больше миллиона долларов), общую стоимость оценили в 958,3 миллионов тенге (примерно $2,2 млн).