Не узнать без грима: Кайли Дженнер босиком и без макияжа в Беверли-Хиллз

21.04.2020, 20:44, Разное

Вот уже больше месяца 22-летняя Кайли Дженнер находится на карантине, как и ее сестры и все остальные жители Калифорнии. Впрочем, в это воскресенье самый молодой миллиардер в мире нарушила режим самоизоляции и выбралась на встречу со своей подругой Анастасией Караниколау. Их заметили у дома последней в Беверли-Хиллз.

Кайли приехала на встречу на своем золотистом Mercedes G-Wagon. На ней был спортивный костюм Amiri. А вот обуви на младшей из клана Кардашьян-Дженнер не было. Собственно, как и макияжа и накладных волос, без которых не обходится ни один образ девушки.

К подруге Кайли приехала не с пустыми руками, а с упаковкой чипсов.

Напомним, в начале апреля журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг богатейших людей планеты, согласно которому младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер – уже второй год подряд признана самым молодым миллиардером в мире.

Как известно, в 2019-м она побила рекорд Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в возрасте 23 лет в уже далеком 2008-м. Кайли добилась того же в 21 год. Правда, после обнародования рейтинга на журнал тогда посыпалась критика, якобы Кайли нельзя назвать self-made миллиардером, ведь начинала она не с нуля – прославиться ей помогла семья.

Фотография из Instagram Кайли ДженнерВ 2020-м Forbes уточнил:

Да, она именно селф-мейд (даже несмотря на весомую помощь со стороны ее семьи, она не унаследовала бизнес-империю – а создала ее сама). И да, она миллиардер (заработала 1 миллиард долларов).

Империя, о которой говорит Forbes, называется Kylie Cosmetics. В ноябре прошлого года Кайли продала 51% акций бренда авторитетному производителю косметики Coty, в который входит Max Factor. Сумма сделки составила 600 миллионов долларов. Империя Кайли, в которой ей все еще принадлежит 49% акций, в данный момент оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Сайт Forbes отмечает, что таким образом Кайли Дженнер является одной из всего лишь 2095 людей в мире, имеющих на счету 10-значную сумму.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)25 Ноя 2019 в 3:55 PST