Диета красоты: что съесть для сияющего цвета лица и здоровья кожи

21.04.2020, 20:44, Разное

Задумывались ли вы, что нужно для того, чтобы каждый день выглядеть великолепно? Мое мнение – все начинается с красивой кожи. Большинство из нас предполагает, что для гладкой и мягкой кожи необходимо нанести на нее различные кремы, лосьоны и тоники, дорогостоящие маски и, конечно, всеми любимые патчи. Хотя эти средства по уходу за кожей действительно помогают, но самое главное, от чего зависит красота вашей кожи – это питание и образ жизни. И даже если сейчас у нас нет доступа в кабинеты косметологов, можно добиться великолепной кожи без каких-либо проблем, всего лишь слегка скорректировав свой режим питания. Звучит заманчиво, не правда ли?

Врачи, диетологи и косметологи выбрали 5 продуктов, которые необходимо включать в наш рацион для сохранения красоты и здоровья.

Авокадо

Первое, что необходимо добавить в свой рацион, – это всеми любимый авокадо. Помимо того, что этот фрукт является одним из лучших источников биотина, он также может защитить вашу кожу от сухости благодаря сочетанию витаминов В5, В6, С, К, Е и А. Биотин, как известно, помогает сохранить волосы и ногти здоровыми и предотвращает их ломкость. Кстати, авокадо можно (и нужно!) добавлять не только в салаты, но и наносить непосредственно на лицо! Попробуйте эту простую маску: разомните ½ авокадо в миске, добавьте 2 столовые ложки йогурта, перемешайте и нанесите на лицо на 10-15 минут. Йогурт в этом рецепте помогает вашей коже удерживать влагу, восстанавливает баланс pH и сужает поры. Кстати о йогурте…

Йогурт

Этот кисломолочный продукт обладает способностью бороться с вредными бактериями как на вашей коже, так и внутри организма. Поэтому если вы страдаете от высыпаний, обязательно включите в свой рацион продукты с пробиотиками. Причем, совершенно необязательно это должен быть йогурт из коровьего молока. Если у вас аллергия на лактозу и вы предпочитаете избегать употребление казеина (в некоторых случаях эти продукты лишь усугубляют проблемы с кожей), то я советую выбирать кокосовый йогурт. Благо, сейчас есть много хороших производителей, но вы легко можете приготовить кокосовый йогурт сами! Для этого возьмите 400 мл кокосового молока и 2 капсулы пробиотиков, которые употребляете. Перелейте молоко в чистую стеклянную банку, высыпьте содержимое капсул с пробиотиками и как следует перемешайте. Накройте банку марлевой повязкой и закрепите резинкой. Оставьте банку в теплом месте на 24 часа. Готово!

Рыба

Если вы хотите, чтобы ваша кожа была ровной и гладкой, вам необходимо добавить в свой рацион рыбу. Сардины, тунец, лосось, скумбрия и форель – это всего лишь несколько вариантов, наиболее богатых омега-3 жирными кислотами, которые способны минимизировать риск воспалений в организме. Омега-3 также помогает сделать волосы здоровыми, защищает кожу от признаков старения, а тело – от целлюлита.

Миндаль

Для тех, кто не является большим поклонником рыбы, есть и другие полезные продукты, с помощью которых можно получить необходимые омега-3 жирные кислоты – например, орехи. Вы можете выбрать любые, но самым “женским” среди всех считается именно миндаль. Ценные свойства миндаля для организма обусловлены его составом: он содержит витамины А, С, Е, группы В, антиоксиданты, минералы, мононенасыщенные жиры, линолевую кислоту, жирные Омега-6-кислоты, белки и клетчатку. Кстати, по содержанию кальция он превосходит все другие виды орехов! А белок миндаля обладает повышенной пищевой ценностью и рекомендован вегетарианцам для восполнения белковых запасов.

Ягоды

Косметологи советуют регулярно добавлять ягоды в свой рацион, потому что в них много антиоксидантов, витаминов В6 и С – веществ, необходимых для выработки коллагена. Антиоксиданты могут защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. А коллаген придает коже эластичность, упругость, здоровый красивый блеск и делает ее крепче. Ведь неспроста коллаген называют “белком молодости”. Еще одна полезная составляющая ягод – пектины, которые производят синтез нужных для организма веществ, возвращают в норму холестерин и улучшают обмен веществ, что тоже способствует улучшению состояния кожи.

И как бонус, еще один небольшой лайфхак для сияющего цвета лица – это сок из яблока с сельдереем. Я пью его каждое утро! Такое сочетание улучшает состояние кожи, стабилизирует уровень сахара в крови, ускоряет рост волос и делает ногти крепче. А если готовите сок из зеленых и кислых яблок, пейте его через соломинку, чтобы не повредить эмаль зубов.