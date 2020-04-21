Прогноз положительный: эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

21.04.2020, 20:42, Разное

В самое ближайшее время наша страна выйдет на так называемое плато по числу зараженных коронавирусом. Об этом заявил эксперт по вопросам здравоохранения движения “Сильная Россия” Александр Эдигер.

После выхода на “плато” динамика по числу заболевших стабилизируется, уверен специалист. “То, что мы сейчас видим, – это так называемая “пилообразная кривая”, которая является статистической закономерностью, и в нашем случае, по-видимому, с очень неплохим оптимистическим прогнозом”, – сказал Эдигер в комментарии для “Дни.ру”.

Эксперт поддержал решение мэрии Москвы о соблюдении режима самоизоляции гражданами с признаками ОРВИ. По его словам, есть три группы людей с признаками поражения верхних дыхательных путей: у кого обычное ОРВИ, люди с коронавирусом и те, у кого комбинация ОРВИ плюс коронавирус.

“В данной ситуации на раннем этапе отличить одно от другого только по клиническим признакам практически невозможно, поэтому мера абсолютно оправдана и адекватна. Мы просто занимаемся тем, что резко ограничиваем возможность распространения коронавируса”, – пояснил Эдигер.

С 22 апреля граждане с ОРВИ обязаны соблюдать режим самоизоляции наравне с пациентами с коронавирусом. Об этом говорится в указе столичного градоначальника Сергея Собянина. Лица, живущие с такими пациентами, могут выходить в ближайшие магазины, аптеки, для выноса мусора и прогулок с животными на расстояние не более 100 метров от дома.

Коронавирус в Москве за последние сутки выявлен у 3083 человек. Почти две тысячи пациентов уже вылечились. Около половины зараженных COVID-19 переносят болезнь бессимптомно.

В целом число зараженных коронавирусом в России превысило 52 тысячи. До 1 мая в стране действует режим всеобщей изоляции. По данным источников, ограничительные меры продлят до конца майских праздников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 10:39 PDT