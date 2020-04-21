Новозеландский крапивник способен впадать в спячку

21.04.2020, 20:40, Новости дня

Ученые обнаружили, что скалистый новозеландский крапивник способен впадать в спячку.

Специалисты пришли к такому выводу, изучив изменения интенсивности обмена веществ птицы. Ученые сопоставили их с данными о питании и климате в месте обитания птицы. Чтобы получить более точные данные, ученым предстоит больше узнать о процессе оцепенения.

Если предположения ученых получат подтверждение, то скалистый крапивник будет уже второй птицей, у которой наблюдается зимняя спячка. Первой такой стал американский белогорлый козодой.

Во время кратковременного оцепенения у птиц снижается температура тела и скорость обмена веществ. В таком состоянии они способны перенести ночной холод и нехватку еды.