 

Внебрачный сын Александра Лукашенко привлёк своей внешностью пользователей Сети

21.04.2020, 20:30, Разное

Александр Лукашенко на Пасху принял участие в молебене, и вместе с ним в стенах Свято-Благовещенского Ляденского храма появился его внебрачный сын Николай. Молодой человек привлёк своей внешностью пользователей Сети.
Президент Республики Беларусь решил придти в этом году в церковь с одним из трёх наследников, родившимся в 2004 году. Жители страны не часто видят подростка, а потому были удивлены не столько его появлением вместе с отцом в стенах храма, сколько его внешностью. По мнению многих, младший сын главы Беларуси возмужал, вытянулся, приобрёл правильные черты лица и пропорции фигуры. Жители страны высоко оценили изменения внешности молодого человека, а представительницы прекрасного пола, увидев его, назвали очень красивым, и некоторые даже заочно влюбились в юношу, хотя мало что знают о нём.

В настоящий момент ничего неизвестно о матери Николая. Третий сын Александра Лукашенко является внебрачным наследником, но личность родившей его женщины осталась скрыта от общественности. Тем не менее, белорусский президент не стал утаивать от избирателей род её деятельности. По его словам, она имеет медицинское образование и работает врачом, пишет Nation News.



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