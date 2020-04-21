ВОЗ назвала главное достижение РФ в ситуации с коронавирусом

21.04.2020, 20:30, Новости дня

В период распространения коронавируса РФ смогла сохранить систему здравоохранения, это самое главное, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Самое главное – что РФ смогла сохранить свою систему здравоохранения», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, система здравоохранения в стране может обеспечить лечение тяжелых случаев, при которых больные занимают реанимационные койки три-четыре недели.

«Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это РФ смогла предупредить, это самое главное», – добавила Вуйнович.

В то же время она отметила, что в РФ эпидемия коронавируса еще находится в стадии роста.

«Эпидемия (в России) еще находится в стадии роста, к сожалению. Если мы смотрим темпы роста, он снижается, но медленно. Все зависит от эффективности всех мер. Все меры, которые были приняты, соответствуют глобальным рекомендациям, но как возможно их применять – это зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников. Пока мы видим натуральный рост эпидемии», – сказала представитель ВОЗ.

Вуйнович отметила, что власти Москвы проводят интенсивное тестирование тех, у кого нет симптомов.

При этом она указала на один из самых низких показателей смертности в мире, отмеченный в России.

«Конечно, в разных регионах РФ эпидемия находится в разных фазах, потому что где-то (эпидемия) началась раньше, это надо учитывать», – отметила представитель ВОЗ.

Накануне Вйнович отмечала очень низкий уровень смертности от коронавируса в России, отметив спорадический характер заболеваемости в разных регионах.

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