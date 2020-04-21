 

ГАЗ выпустит среднетоннажный грузовик «Валдай Next»

21.04.2020, 20:30, Разное

Российское предприятие ГАЗ создаст бескапотный среднетоннажный грузовик, который станет преемником известного «Валдая». Об этом рассказали представители завода в разговоре с отечественными журналистами.
Впервые сведения о разработке специалистами ГАЗа новой грузовой машины появились еще в прошедшем году. Как сообщалось, она выступит в роли преемника известного автомобиля «Валдай». Последний не выпускается уже на протяжении нескольких лет, и ниша так и остается пустой. Не так давно представители предприятия подтвердили факт создания такого транспортного средства, им станет бескапотный среднетоннажный грузовик «Валдай Next», запуск которого может состояться в конце летнего периода нынешнего года. При этом имеется информация, что сроки могут измениться из-за коронавируса Covid-19.

Новый автомобиль, конструируемый ГАЗ, получит массу в 6,7-7,4 тонны, он выйдет также с мотором ЯМЗ-534 емкостью 4,4 литра, который способен генерировать 149 лошадиных сил, и китайским двигателем Huadong ISF 3.8 мощностью 166 «лошадей». В паре с данной гаммой станет функционировать шестискоростная механическая коробка передач и иное рулевое управление. Новинка существенно изменится и внешне в отличие от предыдущей модификации.

В планах ГАЗа также сборка так называемых «антивирусных» автобусов. Российская фирма создает опытные образцы таких моделей с поручнями, на которые наносят особенную бактерицидную краску с ионами серебра. Воздух в салоне можно обеззараживать при помощи закрытых рециркуляторов. Предполагается оснащение автобусов диспенсерами с устройствами для дезинфекции и бесконтактными клавишами для остановок по требованию.



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