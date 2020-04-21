 

Комитет Рады рассмотрел более 2 тыс. правок к законопроекту о банках

21.04.2020, 20:25, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики 21 апреля начал рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

“В заседании приняли участие 27 членов комитета из 32. В обсуждении в режиме видеоконференции также приняли участие представитель Национального банка Украины и министр юстиции Денис Малюська”, – говорится в сообщении.

По результатам заседания комитет рассмотрел 2436 поправок из 16 586, внесенных в законопроект, отмечает пресс-служба Рады.

30 марта на внеочередном заседании парламента законопроект был принят в первом чтении, его поддержали 267 народных депутатов.

Народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что к законопроекту подали 16 тыс. правок. Из них 6 тыс. были поданы внефракционным нардепом Антоном Поляковым.

Проектом закона предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие в том числе этого законопроекта позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов о банках и земельной реформе Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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