Пресс-секретарь “Квартала 95” претендует на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

21.04.2020, 20:25, Новости дня

Глава пресс-службы студии “Квартал 95” Татьяна Руденко претендует на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Это следует из декларации о доходах, которую она подала в конце марта.

По данным издания “Детектор медиа”, Татьяна Руденко – сестра народного депутата от “Слуги народа” Ольги Руденко. До избрания в Раду Ольга Руденко была менеджером по маркетингу “Квартала 95”.

В декларации Татьяны Руденко сказано, что ее мужу принадлежит квартира в Киеве площадью 85,5 м² и автомобиль Fiat Bravo 2007 года выпуска. У Руденко в собственности KIA Cerato 2011 года выпуска. В ООО “Квартал 95” в прошлом году она получила 105 853 грн. Руденко также задекларировала $70 тыс. наличными, а ее супруг – $80 тыс.

Руденко также руководит ООО “Йод.медиа”, которому принадлежит интернет-издание iod.media. Конечным бенефициаром компании в реестрах указана бывший директор по развитию студии “Квартал 95” Ирина Победоносцева. Сейчас Победоносцева возглавляет директорат по вопросам информационной политики в Офисе президента.

Национальный совет – это коллегиальный орган, целью которого является надзор за соблюдением законов в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий. Совет состоит из восьми человек, четырех назначает парламент, четырех – президент.

Сейчас в Нацсовете вакантно только одно место, по квоте президента. После избрания главой государства Владимир Зеленский уже назначил трех членов Нацсовета – Юрия Зиневича, Валентина Коваля (они входили в совет и раньше), а также Елену Ницко.

Зеленский – сооснователь студии “Квартал 95”. До избрания президентом он был ее художественным руководителем.