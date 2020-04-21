Пандемия COVID-19. В Италии рекордное число заболевших выписали из больниц

21.04.2020, 20:25, Новости дня

За прошедшие сутки из итальянских больниц выписали 2723 человека, излечившихся от коронавирусной болезни. Это абсолютный рекорд выписки с начала эпидемии, рассказали на брифинге 21 апреля представители департамента гражданской защиты, информирует ANSA.

Число пациентов в реанимациях продолжает снижаться; сегодня их 2471, на 102 меньше, чем накануне.

В стране насчитывается 107 709 человек с положительным результатом тестирования, что на 528 меньше, чем вчера, когда впервые с начала чрезвычайной ситуации произошло сокращение числа инфицированных (на 20 человек).

В то же время за прошедшие сутки от COVID-19 в Италии скончалось 534 человека (+80). Всего умерло 24 648 жителей Италии.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии выросло до 183 957 (с учетом выздоровевших и умерших) – третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,5 млн, из них 171,8 тыс. умерли, более 659,7 тыс. выздоровели.