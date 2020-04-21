Пропавшую в Воронеже хозяйку 12 кошек нашли в больнице

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21.04.2020, 20:20, Новости дня

Пропавшую в Воронеже 53-летнюю хозяйку 12 кошек нашли в больнице. Напомним, об исчезновении Ларисы Проплеткиной заявили ее соседи. Как выяснилось, женщина никуда не пропадала. По информации "Вести Воронеж", на машине скорой помощи ее доставили городскую больницу. А подруга и соседи горожанки все поняли неправильно, поэтому обратились за помощью к полицейским и добровольцам.

Женщина проживала в квартире одна с 12 кошками. Внезапно она почувствовала себя плохо, в этот же день ее госпитализировали. Узнав о том, что Лариса сейчас проходит лечение, подруга обещала позаботиться о ее питомцах.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



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