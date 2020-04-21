Мнение: Игносфера, Путин против американской науки и дистанционные допинг-тесты

21.04.2020, 20:16, Разное

1. Игносфера, или «сфера невежества/глупости», – очередное понятие, которое ввёл в оборот Виктор Мараховский. Оно оказалось настолько удачным, что с большой долей вероятности приживётся в народе. Вот что пишет про это Кримсон:

https://tlg.name/s/crimsondigest

В творчестве магистра Мараховского (чьи ежедневные тексты и видео – на https://sponsr.ru/marahovsky – я смакую под утренний кофе) фигурирует концепция, без которой невозможно понять функционирование современных медиа, политики и даже экономики.

Это понятие – Игносфера.

Игносфера = «совокупность доказуемо ложной или принципиально непроверяемой информации, активно вращающейся в современном медийном пространстве, составляющей значительную его часть и агрессивно продвигающей и реплицирующей себя за счёт уязвимостей общественного восприятия.»

Напомню, с обширным списком терминов, придуманных Виктором Мараховским, вы можете ознакомиться здесь:

https://ruxpert.ru/Толковый_словарь_Виктора_Мараховского

2. Барак Обама сослался в твиттере на статью газеты The New York Times, в названии которой утверждается что Путин ведёт «долгую войну против американской науки»:

https://twitter.com/BarackObama/status/1250464854114213889

Вот эта статья:

https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putin-russia-disinformation-health-coronavirus.html

Десятилетие дезинформации в области здравоохранения, распространяемой российским президентом Владимиром Путиным, посеяло всеобщее замешательство, нанесло вред важным общественным институтам и способствовало распространению смертельных болезней. <…>

Когда пандемия распространилась по глобусу, её начала сопровождать опасная волна ложной иинформации — “инфодемия,” как её назвали во Всемирной организации здравоохранения. Аналитики говорят, что президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в распространении ложной информации, и это было частью его более широкой кампании по дискредитации Запада и уничтожению своих врагов изнутри.

И далее в том же духе. Автор статьи, журналист Уильям Броад, поначалу всячески делает вид, что это лично Путин занимается дезинформацией, распространяет пропаганду антипрививочников и обвиняет Запад в создании смертельных вирусов, вроде Эболы или COVID-19.

Затем, внезапно, автор пишет, что внутри России наш президент, напротив, всячески призывает пользоваться вакцинами, а сомнительную информацию в западных соцсетях распространяют «тролли из Санкт-Петербурга». Доказательствами статья не блещет: в основном идут ссылки на другие подобные статьи с невнятными обвинениями.

На Россию в очередной раз пытаются повесить все без исключения фейки и глупости, которые распространяются в западном интернете. Как будто в США нет антипрививочников, как будто американцы сами не сочиняют теории о том, кто и с какой коварной целью создаёт вирусы в лаборатории.

Увы, но публикация в NYT – это не изолированный случай. Вот небольшой обзор удивительных историй из американской прессы про российских хакеров и троллей:

https://www.youtube.com/watch?v=WVMgo34goHg

3. «Тут-то мне карта и попёрла». Атлеты в США начнут сдавать допинг-тесты удалённо:

https://lenta.ru/news/2020/04/15/antidopping/

Если бы речь шла о какой-нибудь другой стране третьего мира, пожалуй, многие начали бы сомневаться в честности спортсменов и их тренеров. Но в случае с США, конечно, любые подозрения в жульничестве следует ставить отставить в сторону.