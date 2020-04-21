 

Стало известно об инициативе по досрочному сокращению добычи нефти

21.04.2020, 20:16, Новости дня

Ряд государств намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти не дожидаясь начала мая, однако консенсуса альянса по этому предложению пока нет, сообщил источник в одной из делегаций, участвующей на видеоконференции ОПЕК+.

По словам источника, ряд стран формата также заявили о риске, что соглашение не стабилизирует рынок и не повысит цены.

«Ряд стран выступили с инициативой призвать ОПЕК+ начать сокращение уже сейчас, чтобы рынок стабилизировался. Но консенсуса нет, поскольку ряд ключевых игроков не приняли участие во встрече и неизвестно, поддержат ли они эту инициативу или нет. Также у ряда стран формата есть сомнение по поводу того, что само соглашение стабилизирует рынок, поскольку не заметны позитивные сигналы на рынке после того, как страны альянса пришли к консенсусу по поводу снижения добычи», – передает РИА «Новости» слова источника.

Ранее министры ОПЕК обсудили «драматичную ситуацию» на рынке нефти. В свою очередь, ряд членов ОПЕК+ согласились провести заседание для обсуждения ситуации на рынке в начале мая.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что падение цен на майские фьючерсы по нефти является спекулятивным явлением.



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