 

Дочь Константина Богомолова становится похожей на Ксению Собчак

21.04.2020, 20:09, Разное

Подросшая дочь Константина Богомолова Анна становится похожей на Ксению Собчак. Из-за такого сходства в блоге режиссера разгорелся горячий спор.
У Константина Богомолова подрастает дочка, рожденная в браке с экс-супругой Дарьей Мороз. Анна проживает с матерью, но отец может свободно ее видеть. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал фотографию повзрослевшей дочери. В кадре можно увидеть ее лицо крупным планом.

Мнение подписчиков разделились в вопросе, на кого же больше схожа Анна – на отца или на мать, а вот многие считают, что она вообще – копия бабушки. Однако бдительные фанаты отметили интересную схожесть девочки с Ксенией Собчак. Конечно, в плане генетики Анна от ведущей ничего не унаследовала, но предпочитает носить прическу – удлиненное каре, как и нынешняя жена Константина Богомолова.



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