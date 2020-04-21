Компания Doogee подготовила для пользователей серию оригинальных новинок

21.04.2020, 20:09, Разное

Компания Doogee поддержала весеннюю традицию брендов по производству смартфонов и выпустила сразу несколько фирменных новинок. В течение апреля они будут доступны пользователям по акционной цене.

Первой из новых моделей стала Doogee X90, оснащенная 6,1-дюймовым LTPS-дисплеем и фронтальным модулем на 5 мегапикселей. Два датчика на 8 Мп и 5 Мп стали составляющими основной камеры гаджета. Базовым процессором применен MediaTek MT6580F, а ОЗУ/ПЗУ реализовано с показателем 1 Гб/16 Гб. Память также можно увеличить посредством карты microSd на 128 Гб. Операционной системой является Android 8/1 Oreo (Go Edition), а встроенный аккумулятор обладает ёмкостью на 3400 мАч. Апрельская стоимость устройства составляет $59,99.

В свою очередь, анонсированная модель Doogee BL5500 Lite стала более продвинутой. Её процессор MediaTek MT6739WA имеет ускоритель IMG 8XE IPPC, а оперативная память насчитывает 2 Гб. Экран с диагональю на 6,19 дюйма имеет разрешение HD+ и широкоугольную оптику фронтальной камеры на 5 Мп. Девайс наделен большей по сравнению с предыдущим смартфоном ёмкостью АКБ – 5500 мАч. На задней панели расположена двойная камера с датчиком Sony IMX135 на 13 Мп. К особенностям можно отнести наличие дактилоскопического датчика на задней крышке и актуального разъема USB Type-C для подзарядки или присоединения к ПК. В период акции смартфон доступен по цене в $69,99.

Еще более впечатляющие параметры получил гаджет Doogee N20 на процессоре MediaTek Helio P23 с ОЗУ/ПЗУ на уровне 4 Гб/64 Гб. IPS-экран имеет диагональ на 6,3 дюйма с разрешением Full HD+, а также небольшой вырез для селфи-датчика. Имеется тройная камера с двумя сенсорами на 8 Мп и одним – на 16 Мп. Аккумуляторная батарея на 4350 мАч способна поддерживать технологию быстрой зарядки на 10 Вт. На устройство установлена “операционка” Android 9 Pie. Фирменный интернет-магазин до конца апреля предлагает смартфон по цене в $89,99.