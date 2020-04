Музеи мира решили выбрать самый отвратительный экспонат

21.04.2020, 20:08, Новости дня

Музеи мира приняли участие в виртуальном конкурсе на звание самого отвратительного экспоната и представили кандидатов из своих коллекций, информирует The Guardian.

Инициатором конкурса стал Йоркширский музей на севере Англии, он каждую неделю запускает в Сети дискуссии среди кураторов с хештегом #curatorbattle на разные темы, информирует РИА «Новости».

Первый ужасающий экспонат представил сам музей – это волосы римской женщины третьего – четвертого веков нашей эры с заколками того времени.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE!

Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!

We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place…

CAN YOU BEAT IT? pic.twitter.com/ntPiXDuM6v

— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020

Национальные музеи Шотландии выставил фото «русалки» с блестящими глазами и гнилыми зубами.

Our #CreepiestObject has to be this ‘mermaid’… #CURATORBATTLE #TroublingTaxidermy pic.twitter.com/GMSosyuqIX

— Natural Sciences NMS (@NatSciNMS) April 17, 2020

Музей острова Принца Эдуарда в Канаде представил на конкурс «проклятую» детскую игрушку, найденную, по словам хранителей, в стене 155-летнего особняка.

Bringin’ our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN’S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it “Wheelie” – and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobject pic.twitter.com/FQzMzacr8a

— PEI Museum (@PEIMuseum) April 17, 2020

Немецкий исторический музей показал маску чумного доктора (1650 – 1750).

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle pic.twitter.com/JrMjqAJSIM

— Deutsches Historisches Museum (@DHMBerlin) April 17, 2020

Музей Эшмола при Оксфордском университете разместил в своем аккаунте снимок кулона виде лица покойного с одной стороны и разлагающегося черепа – с другой.

In a lot of ways, we wish we could un-see this entire thread. And we most definitely cannot beat the hair bun. But we'll just leave this here… pic.twitter.com/rVSPVETSSP

— Ashmolean Museum (@AshmoleanMuseum) April 17, 2020

Музей Питт-Риверса (Оксфорд) считает своим самым ужасным экспонатом «сердце овцы, утыканное булавками и гвоздями, которое нужно носить как амулет от злых заговоров» 1911 года.

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject #CuratorBattle pic.twitter.com/z5vdCFCU4S

— Dan Hicks (@profdanhicks) April 17, 2020

Музей Йоркского замка продемонстрировал экспонат, относящийся к викторианской эпохе, в виде игроков в карты из клешней и лап крабов.

STEP ASIDE ALL.

These are hand-made models of figures playing cards and of gold miners hauling gold nuggets to the surface. BUT the figures are made from crab’s legs and claws… Typical Victorians, they loved weird/creepy stuff. #CreepiestObject pic.twitter.com/A5NHiPGnVh

— York Castle Museum (@YorkCastle) April 17, 2020

К онлайн-конкурсу Йоркширского музея присоединились также музеи Германии, Франции, США и Канады.