Волонтеры обеспечили медиков в Москве горячим питанием

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21.04.2020, 20:08, Новости дня

Участники акции #МыВместе во вторник оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием.

К акции #МыВместе присоединился благотворительный фонд «Доступ». 21 апреля в 15.30 волонтеры привезли горячее питание для врачей Национального медицинского исследовательского центра кардиологии.

В центре открыли новый стационар под больных коронавирсом, врачи работают по 12 часов в день, их расселили в трех гостиницах, чтоб не подвергать риску их семьи, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает круглосуточно без выходных. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Участники акций – ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.



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