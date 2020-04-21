Решетников анонсировал третий и четвертый пакеты поддержки экономики

21.04.2020, 20:08, Новости дня

Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять – мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», – сказал он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Министр добавил, что выход из кризиса не будет быстрым, восстановление экономики будет поэтапным, передает ТАСС.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса. Премьер Михаил Мишустин также анонсировал новые меры поддержки в условиях пандемии.