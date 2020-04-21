 

Мнение: Амнистии не будет…

21.04.2020, 20:07, Разное

Удивила Госдума. Которая смело отменила… амнистию в честь Дня Победы.

С 1995 года, с 50-летия Победы в России каждые 5 лет проводились амнистии. И в 2000 году, и в 2005, и в 2010-ом, и в 2015-ом…

В 2015-ом на свободу вышли порядка 35 тыс. осужденных за ненасильственные и нетяжкие преступления.

А в честь 75-летие Победы амнистию решили не проводить. Это потому что депутатам День Победы не нравится? Или потому что идиоты? Во всем мире из-за распространения коронавируса из тюрем и колоний освободили сотни тысяч арестантов, совершивших нетяжкие и ненасильственные преступления. А мы ждем, когда коронавирус проберется в тюрьмы и колонии и проредит количество арестантов «естественным путем»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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