Мнение: Как увольняли будущего отца троих детей (офисное хамство)

21.04.2020, 19:58, Разное



Галковский в ФБ.

Старик Галковский внезапно всплыл в ФБ и разразился там целой серией (!) постов, посвященных одной теме – обстоятельствам своего увольнения из журнала “Русская жизнь”, случившегося невесть когда, еще в баснословные “нулевые”. Никто поначалу даже понять не мог – с чего вдруг? Юбилей, что ли, какой? Заодно Галковский со свойственным ему азартом принялся в энный раз разоблачать гнусный моральный облик тогдашних сотрудников РЖ – Ольшанского, Кузьминского, Кашина, Максима Соколова и даже девушки Екатерины Мень.

Вот, для примера – первый пост, посвященный расчесыванию старых обид, Галковский назвал в своем искрометном стиле – “Штопаный гандон”. И далее пошел жечь:

Для начала определим «круг лиц». (Кстати, в википедии я вычеркнут из числа авторов «Русского журнала» и о конфликте редакции со мной не упоминается.) Кроме Тимофеевского и Ольшанского, в журнале по моему поводу верещали Екатерина Мень, Олег Кашин и Борис Кузьминский – Мень, правда, в основном по должности. К этому надо добавить Антона Носика – с подачи которого и разгорелся сыр-бор, и Марата Гельмана – по просьбе которого Рыков уволил меня со второй (и последней) литературной работы.7 человек – достаточное число для небольшого социологического анализа. Начнем со «штопанного гандона», то есть Антона Носика.

Носик так меня обругал после того, как я предложил ему перестать собирать через ЖЖ деньги «на похороны Пригова» и т.д.

Я, грешным делом, любил читать журнал “Русская жизнь”, а мой ЖЖ – это летопись эпохи; поэтому, пробежавшись по инвективам Галковского сегодня, я вдруг озадачился вопросом – а что Я писал по поводу того конфликта в ТО время, “по горячим следам”? Не все ж, право, слушать заинтересованные стороны конфликта – надо дать слово независимым наблюдателям, заслуживающим полного доверия! Порылся – и да, нашел-с!

Так что сей пост – специфический, исключительно для узкого круга энтомологов, интересующихся узким кругом малоизвестных столичных литераторов России начала 21 века. Просто ссылка на мою запись в ЖЖ от, страшно сказать, 18 августа 2007 года.



Кашин и Ольшанский.

Цитата: “Думаю, событием, после которого конфликт принял необратимый характер, стало НЕприглашение Галковского (члена редколлегии журнала) на презентацию журнала «Русская жизнь». Уверен, что Д.Галковского это взбесило по-настоящему – хотя виду он ни разу не подал… В самом деле, все вышло как-то уж чересчур по-хамски; обычно в небольших и средних фирмах (а журнал с числом работающих в 40 чел. – типичная мелкая фирма) на подобные пафосные общие мероприятия приглашают всех – даже штатных водителей и уборщиц.

Д.Е.Галковский чувствовал себя обиженным не зря. Ведь его же сам Ольшанский уговаривал не просто писать для «РЖ», но именно – стать членом редколлегии, «знаковой фигурой»! Об уговорах Д.Е. не раз писал в своем ЖЖ; в свою очередь готов факт переговоров подтвердить лично. Так получилось, что я и еще несколько ЖЖ-истов как раз прощались с Галковским в ресторане (закончилась встреча), когда туда же подвалил Митя Ольшанский. Митя, как всегда, застенчиво-неопределенно улыбался и, казалось, смотрел на Галковского с обожанием. Дело было в конце апреля…

Неприглашение на общеофисное мероприятие – это опять Восток, назойливое подчеркивание «разницы в статусах». Мол, в редколлегии есть сотрудники первого и последнего сорта. Чего добивался этим демонстративным шагом Ольшанский? Возможно, это была такая форма «выразить неудовольствие»: Галковский повадился после публикаций своих статей в «РЖ» перепечатывать их у себя в ЖЖ, выделяя жирным сделанные цензурные купюры”. Сам пост в ЖЖ: https://sapojnik.livejournal.com/390567.html

Понятно, что сейчас над этой историей все будут ржать, одновременно наслаждаясь чувством собственного превосходства, мол, “мы-то не такие!” Однако факт, что “Русская жизнь” была реально очень хорошим журналом, с отличными и разнообразными статьями – и по ней, как по какому-нибудь “Современнику” 19 века, будут изучать реальную русскую жизнь начала 21 века. Да, делали РЖ все вот эти клоуны – но делали ХОРОШО.

А потом “Русская жизнь” умерла. И, скажем, на сегодня в России просто нет журналов. Никаких. ПУСТЫНЯ.

Можно смеяться.